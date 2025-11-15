Россия хочет парализовать железную дорогу: Кулеба о новой угрозе

Укрзализныця / © Укрзализныця

Реклама

Россия резко усилила удары по «Укрзализныце», целенаправленно охотясь на локомотивы и машинистов. Эксперт сообщил о 800 ударах и убытках в $1 млрд за 2025 год.

Об этом вице-премьер-министр по инфраструктуре Алексей Кулеба сообщил в комментарии The Guardian.

По словам Кулебы, Россия сменила тактику и теперь превращает поезда и их машинистов в прицельные цели. Число атак с июля возросло втрое.

Реклама

С начала 2025 года РФ нанесла более 800 ударов по объектам «Укрзализныци», повредив более 3000 инфраструктурных узлов. Общий ущерб уже достиг 1 миллиарда долларов.

Отдельно вице-премьер подчеркнул, что российские дроны теперь целенаправленно атакуют локомотивы, пытаясь убить машинистов и парализовать движение.

Руководитель «Укрзализныци» Александр Перцовский подтвердил эту информацию, отметив, что Россия все чаще использует высокоточные дроны Shahed.

«Дело не только в количестве атак… Сейчас, поскольку у них очень точные дроны Shahed, они целятся в отдельные локомотивы», — сказал Перцовский.

Реклама

Какие стратегические цели врага

Железная дорога остается критической артерией для Украины, ведь она обеспечивает 63% грузовых и 37% пассажирских перевозок. Через закрытые аэропорты поезда являются единственным маршрутом для международных делегаций, а также для доставки военной помощи и эвакуации раненых.

По словам Алексея Кулебы, Москва преследует три стратегические цели:

На Юге: разрушить логистику и блокировать путь товаров в порты.

На границе: Нарушить сообщение в Черниговской и Сумской областях.

На Востоке: «Уничтожить все» в Донбассе, где железная дорога питает промышленность.

Одним из примеров новой тактики стал недавний удар по станции Лозовая Харьковской области. Руководитель станции Татьяна Ткаченко вспоминает, что очнулась от взрыва в 2:44 ночи.

«На станции стояло пять поездов. Было очевидно, что они избивали именно по станции», — сказала она.

Реклама

Главное здание вокзала теперь частично разрушено и обгорело. Ткаченко объяснила, что Лозовая является стратегическим узлом, откуда поезда идут в Днепр, Славянск, Полтаву и Харьков.

Александр Подварчанский, отвечающий за колеи в районе, рассказал, что во время тревог движение останавливают, а находящиеся в пути поезда «гонят» до ближайшей станции для эвакуации пассажиров в хранилища.

Какая главная угроза

Хотя поврежденные пути железнодорожники часто восстанавливают в течение суток, потери подвижного состава становятся критической проблемой.

Военный эксперт Сергей Бескрестнов в комментарии AP предупредил, что поезда являются легкой целью, поскольку двигаются медленно и по предполагаемым маршрутам.

Реклама

Самая большая опасность, по его словам, заключается в потере тяги.

«Если россияне продолжат бить по дизельным и электрическим локомотивам, наступит момент, когда путь будет цел, но нам просто не на чем будет ездить», — заявил эксперт.

Напомним, во время полномасштабной войны украинские железнодорожники работают под постоянной угрозой российских атак, обеспечивая непрерывное движение поездов и эвакуацию людей из опасных регионов. Работники «Укрзализныци» регулярно попадают под обстрелы «Шахедов», ремонтируют колеи в считанные часы и отправляются в рейсы даже после разрушений вагонов и депо. С начала вторжения 2 783 железнодорожника были ранены, 947 погибли, но, несмотря на потери и сверхтяжелые условия, поезда продолжают ходить по графику и спасать жизнь миллионам украинцев.