Россия хочет превратить два украинских города областного значения в "серую зону" — Гетман

Оккупанты хотят сильно растянуть украинскую линию обороны, по мнению эксперта.
Страна-террористка Россия хочет превратить Сумы и Харьков в "серую зону", то есть другими словами в "санитарную зону".
Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, майор Нацгвардии в отставке Алексей Гетьман в интервью ведущему программы "Студия Запад" Антону Борковскому, передает Эспрессо.
По его предположениям, оккупанты хотят сильно растянуть украинскую линию обороны, потому что Сумщина — "это 560 км границы с Российской Федерацией".
Однако у них может не хватить такого количества сил, потому что там сосредоточено около 30 000 русских воинов. И как они хотят их растянуть по всей линии фронта, еще и до Харьковщины дотянуть, потому что это дойдет до тысячи километров? Не думаю, что они будут это делать", – отметил Алексей Гетьман.
По его мнению, для начала оккупанты максимально сделают, чтобы пребывание в городах было сложное, что они сейчас и делают.
"Уже не у границы, немного вглубь, ближе к Харькову должны быть построены фортификации, о которых говорили наше военно-политическое руководство, руководители соответствующих гражданско-военных администраций, то есть территорий тех общин, где должна проходить эта линия обороны. Если она построена, то дальше этой линии враг вряд ли сможет продвинуться, и если она построена правильно, как это должно быть — первая, вторая, третья линии обороны, которые между собой связаны", — отметил эксперт.
Напомним, в Харькове возросло количество жертв в результате атаки 17 мая.
Читайте ведущие новости на сегодня
- Новый закон о мобилизации вступил в силу: каковы основные изменения и кого они касаются
- Мобилизация по-новому: как будут работать в Киеве ЦНАПы и какие документы нужно нести с собой
- Мобильная связь и Интернет в Украине – под угрозой: операторы назвали сценарии