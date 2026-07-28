Россия хочет превратить зерновозы в вооруженные суда: что происходит в Азовском море

Азовское море (иллюстративное фото)

Реклама

Российские власти обсуждают возможность вооружения зерновозов крупнокалиберными пулеметами и мобильными ракетными установками для защиты от атак украинских беспилотников.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, ознакомленные с ситуацией.

Реклама

По их словам, военные и транспортные ведомства РФ ведут переговоры с зернотрейдерами и судовладельцами по защите грузов, перевозимых через Азовское море. По этому маршруту обычно проходит около четверти российского экспорта зерна, однако в течение последних двух недель торговля почти остановилась из-за ударов по портам, судам и другой морской инфраструктуре.

Реклама

Москва рекомендует временно оборудовать сухогрузы бронеплитами, мешками с песком, противодроновыми сетками и позициями для крупнокалиберных пулеметов.

На начальном этапе рейса судна также могут сопровождать военные, вооруженные автоматами Калашникова.

Пулеметы будут устанавливать в начале рейса

Согласно предложенной схеме, военные группы будут подниматься на борт судов в портах Азовского моря и будут устанавливать крупнокалиберные пулеметы на заранее подготовленных крепежах.

Каждый пулемет планируется оснастить тепловизионным или ночным прицелом. После прохождения Керченского пролива военные будут покидать суда и уносить с собой оружие и боеприпасы.

Реклама

Также сухогрузы могут перевозить зерно между Азовским и Черным морями в составе конвоев под охраной военных патрульных катеров.

Расходы на переоборудование судов и военное сопровождение предлагают возложить на трейдеров и судовладельцев.

В то же время, часть участников рынка сомневается в эффективности таких мероприятий и предупреждает, что они могут оказаться слишком дорогими.

Россия может терять до 1,5 млн тонн ежемесячного экспорта

По данным аналитической компании Logistic OS, движение коммерческих судов в российских портах Азовского моря практически остановилось.

Реклама

В SovEcon прогнозируют, что в случае сохранения ограничений Россия может ежемесячно терять от 500 тысяч до 1,5 млн. тонн экспорта зерна.

Поток грузов через российские глубоководные порты Черного моря также сократился, хотя они продолжают работать. Москва использует железнодорожные субсидии, чтобы перенаправлять грузы из Азовского моря в другие пункты, в том числе черноморские порты.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский военно-морской флот способен защитить торговые суда. В то же время, он признал, что международное право запрещает размещение оружия на гражданских судах.

Напомним, спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, что удары Украины по «теневому флоту» РФ в Азовском море преследуют цель уничтожения военной логистики врага и подрыв его экономического потенциала. Поскольку Крым является территорией Украины, заход российских судов в наши воды без разрешения является нарушением международного права, а сами танкеры используются для подпитки российской военной машины.

Новости партнеров