Россия хочет провести псевдореферендумы на оккупированных территориях, чтобы мобилизовать всех мужчин — разведка

Россия хочет провести псевдореферендумы на оккупированных территориях, чтобы мобилизовать всех мужчин — разведка

Российские оккупанты планируют провести на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей псевдореферендумы, чтобы затем принудительно мобилизовать всех мужчин и бросить их на войну против сограждан.

Российским убийцам не хватает "пушечного мяса", поэтому они хотят отправить воевать против ВСУ украинцев, оставшихся на оккупированных территориях.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В разведке подчеркнули, что целью создания фейковых республик в Украине является принудительная мобилизация мужчин. После ее проведения украинцев бросят на штурм позиций ВСУ под контролем "заградительных отрядов". Фактически это попытка уничтожить Украину руками украинцев.

"Указанная спецоперация преследует следующие цели: уничтожение представителей украинского этноса; проведение пропагандистских мероприятий с навязыванием населению России и мира мифа о том, что "освобожденное от нацистов население областей начало бороться с националистическими батальонами". Это еще одно преступление путинского режима против Украины и доказательство геноцида, проводимого против украинской нации", — сообщили в разведке.

Напомним, Херсон – одна из самых горячих точек, где продолжаются бои. С 1 марта российские военные временно оккупировали Херсон. Войска РФ не покидают намерения взять город полностью под свой контроль, однако местные жители постоянно выходят на мирные митинги в поддержку Украины.

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