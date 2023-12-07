Россия хочет распространять свою пропаганду через международные научные библиотеки – ЦНС

Россия хочет пленить международные научные библиотеки своей пропагандистской литературой в рамках программ международного обмена научными исследованиями.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

Российская академия наук планирует распространить в библиотеках мира пропагандистскую литературу с целью дальнейшего освещения в кремлевских ресурсах.

"В этой литературе будет "обосновываться" историческая принадлежность временно захваченных регионов Украины в РФ. Цель провокации симитировать поддержку военной агрессии Москвы среди ученых", — говорится в сообщении.

В ЦНС заявили, что таким образом российский режим намерен перевести на Украину ответственность за смерть сотен тысяч украинцев.

"Задачей российской лжи является дезориентация своей жертвы в информационной среде с целью проведения дальнейших военных кампаний против соседних государств", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированных территориях людям предлагают деньги за положительные отзывы о захватчиках.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики на оккупированных территориях "промывают мозги" даже первоклассникам.

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