Россия хочет распространять свою пропаганду через международные научные библиотеки – ЦНС

Цель провокации – симитировать поддержку военной агрессии Москвы среди ученых.
Россия хочет пленить международные научные библиотеки своей пропагандистской литературой в рамках программ международного обмена научными исследованиями.
Об этом информирует Центр национального сопротивления.
Российская академия наук планирует распространить в библиотеках мира пропагандистскую литературу с целью дальнейшего освещения в кремлевских ресурсах.
"В этой литературе будет "обосновываться" историческая принадлежность временно захваченных регионов Украины в РФ. Цель провокации симитировать поддержку военной агрессии Москвы среди ученых", — говорится в сообщении.
В ЦНС заявили, что таким образом российский режим намерен перевести на Украину ответственность за смерть сотен тысяч украинцев.
"Задачей российской лжи является дезориентация своей жертвы в информационной среде с целью проведения дальнейших военных кампаний против соседних государств", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированных территориях людям предлагают деньги за положительные отзывы о захватчиках.
Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики на оккупированных территориях "промывают мозги" даже первоклассникам.
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