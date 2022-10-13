Россия хочет разрушить газотранспортную инфраструктуру Украины: Зеленский рассказал, для чего это Путину

Россияне будут продолжать обстреливать Украину, чтобы разрушить газотранспортную инфраструктуру.

Об этом в интервью немецкому изданию ZDF сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, РФ может готовить новые ракетные удары по Украине. Главная цель оккупантов – перекрыть поставки газа в Европу, и, в частности – в Германию. Зеленский считает, что Россия причастна к утечке газа на "Северном потоке".

Для того чтобы "в ответ" наносить удары, РФ может устроить теракт на собственной газотранспортной системе.

"Они нанесут удары по газотранспортной системе Украины. Чтобы их не обвинили, они совершат теракт у себя на территории. Потому что если они бьют по нашей газотранспортной системе, то понятно, что это они. Будут большие штрафные санкции", — пояснил. президент.

Он также добавил, что повредив газовую инфраструктуру, россияне потребуют от Германии снять санкции и запустить "Северный поток-2".

Напомним, что ПАСЕ приняла резолюцию о признании России – террористическим режимом.

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