Россия усилила воздушные удары по Украине, пытаясь "погрузить во тьму" страну накануне зимы. Основная цель Кремля – сделать часть территорий на востоке непригодными для жизни, взорвать промышленность и спровоцировать массовую эмиграцию и панику.

За последние месяцы Россия изменила тактику воздушной войны: вместо неточных дорогих ракет она использует волны дешевых беспилотников "Шахед", которые летают до 300 км/ч и оснащены искусственным интеллектом для точной наводки. Теперь одновременно на цель могут атаковать до 600–700 дронов, что делает защиту ПВО практически невозможной.

Удар по критической инфраструктуре

Российские атаки сосредоточены на:

ядерных и тепловых электростанциях, снабжающих около 60% электроэнергии страны;

ключевых газодобывающих предприятиях;

региональных подстанциях, обеспечивающих передачу тока в регионы (около 90 важнейших узлов).

За последние три недели РФ вывела из эксплуатации несколько тепловых электростанций и примерно половину газодобывающих предприятий, заставляя Украину импортировать газ на сумму почти 1,9 млрд долларов.

По словам источников, Россия пытается парализовать восточные регионы, чтобы отсоединить промышленный Донбасс от энергетических мощностей запада страны.

Внутренние проблемы Украины

Энергетическая система Украины столкнулась с проблемами из-за нехватки ресурсов и отставки ключевых чиновников. В 2024 году ушли в отставку бывшие вице-премьер Александр Кубраков и экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Ранее они отвечали за строительство защитных сооружений, но из-за ограниченных ресурсов и политических препятствий системы защиты не были полностью построены.

После ударов РФ правоохранители провели обыски в доме бывшего руководителя "Укрэнерго", что дополнительно усложнило работу энергетического сектора.

Украина готовится к зиме

Несмотря на удары, Украина усиливает оборону:

масштабирует противовоздушную систему;

использует новые технологии беспилотных перехватчиков;

создает сотни новых воинских частей для защиты критической инфраструктуры.

Однако эксперты прогнозируют длительные отключения электроэнергии и газа во многих регионах. Даже на все мероприятия, зимний период может стать серьезным испытанием для устойчивости страны.

"Предыдущие удары лишь укрепляли решимость украинцев, но в этот раз атаки могут быть более эффективными", - отмечает издание.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что российские удары по энергетическим объектам преследуют цель полностью разрушить украинскую энергосистему до января.