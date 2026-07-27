Россия хочет сделать украинские города непригодными для жизни: куда будет бить зимой

Украинская энергетика после обстрелов (иллюстративный фото) / © Associated Press

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Россия зимой наверняка будет атаковать украинскую энергетику и систему отопления. В то же время, Киев, Днепр, Харьков и Одесса проводят беспрецедентный объем работ по подготовке к возможным ударам.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире "Киев24".

«Нужно быть объективными и понимать: враг будет точно атаковать. Он ставит своей целью сделать украинские города максимально непригодными для жизни и уже несколько лет действует последовательно в этом направлении», — подчеркнул эксперт.

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По его словам, в крупных городах за одно межсезонье выполняют объем работ, сопоставимый с подготовкой к зиме за несколько предыдущих лет.

"Объем работ, который сейчас выполняется по меньшей мере в Киеве, Днепре, Харькове и Одессе, сравним со всем, что было сделано в рамках подготовки к зиме за последние пять лет", - отметил Харченко.

Он добавил, что после сложной прошлой зимой специалистов в сфере энергетики и критической инфраструктуры наконец-то услышали. В межсезонье в укрепление системы вкладывают значительные средства и реализуют масштабные проекты.

Главным риском Харченко назвал потерю отопления во время морозов. В то же время, полностью защитить систему от российских атак невозможно.

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«Такой гарантии не существует. Дальше начинается соревнование: либо мы лучше подготовимся, либо враг будет атаковать сильнее», — подытожил эксперт.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, если российские оккупационные войска сохранят свою нынешнюю тактику и зимой сосредоточат большинство массированных воздушных ударов в Киеве, защитить энергетическую инфраструктуру столицы будет крайне сложно.

Украинский журналист и военнослужащий Юрий Бутусов также считает, что следующей зимой Россия может нанести Украине еще более мощные удары по критической инфраструктуре, чем в прошлом. По его словам, государству, войску и обществу уже сейчас следует готовиться к возможным кризисам.

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