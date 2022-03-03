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Гуманитарные грузы доставляются в оккупированные города

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Гуманитарные грузы доставляются в оккупированные города

УНИАН

Оккупанты планируют повторить события 2014 года.

Российские оккупанты нарушают все правила и нормы международного права с целью создания гуманитарного кризиса в Украине.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Россия не просто ведет войну против нашего народа с нарушением всех правил и норм международного права, она хочет создать гуманитарный кризис. Это делается, чтобы потом посылать фальшивые гумконвои, как это было в 2014 году в Донецке и Луганске", — написал он в Facebook.

Он также поблагодарил бизнес, волонтеров и международных партнеров, которые собирают и доставляют гуманитарные грузы по Украине.

"Особое спасибо железнодорожникам, которые доставляют гуманитарные грузы поездами в окруженные врагом города. На сегодняшний день железной дорогой уже отправлено более 1000 тонн такой помощи", — отметил Тимошенко.

По его словам, государство, люди, международные партнеры работают вместе в это тяжелое время.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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