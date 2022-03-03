Гуманитарные грузы доставляются в оккупированные города

Оккупанты планируют повторить события 2014 года.

Российские оккупанты нарушают все правила и нормы международного права с целью создания гуманитарного кризиса в Украине.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Россия не просто ведет войну против нашего народа с нарушением всех правил и норм международного права, она хочет создать гуманитарный кризис. Это делается, чтобы потом посылать фальшивые гумконвои, как это было в 2014 году в Донецке и Луганске", — написал он в Facebook.

Он также поблагодарил бизнес, волонтеров и международных партнеров, которые собирают и доставляют гуманитарные грузы по Украине.

"Особое спасибо железнодорожникам, которые доставляют гуманитарные грузы поездами в окруженные врагом города. На сегодняшний день железной дорогой уже отправлено более 1000 тонн такой помощи", — отметил Тимошенко.

По его словам, государство, люди, международные партнеры работают вместе в это тяжелое время.