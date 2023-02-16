Россия хочет создать "вторую Украину": Данилов рассказал о "плане Б" от Медведчука и кто его поддержал

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Россия теперь хочет реализовать проект под названием "вторая Украина", поскольку оккупировать все государство захватчикам не удастся.

Об этом он сказал в интервью BBC.

"В России сейчас стоит задача сделать так называемый корейский вариант. Они уже в Кремле поняли, что полностью захватить нашу страну не могут, и они сейчас будут делать план "Б", когда будут делать так называемую "вторую Украину". Этот план сумасшедший, его принес туда Медведчук. Медведчук считает, что он профессиональный человек по Украине, но он таков не является, он просто предатель", — подчеркнул секретарь СНБО.

Алексей Данилов отметил, что сейчас активизируются предатели, предлагающие разделить Украину на две части. Речь идет о действующих депутатах от запрещенной ОПЗЖ. Конкретные имена секретарь СНБО не назвал. Также проект второй Украины будут продвигать те, кто в 1994 году готовил Будапештский меморандум.

"В этом принимают участие представители, которые занимались обслуживанием Януковича, представители депутатского корпуса ОПЗЖ в Раде, обслуживающие их политтехнологи, которые живут в нашей стране", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО объяснил, что для этого РФ нужно захватить весь Донбасс и сохранить сухопутный коридор в оккупированный Крым.

Отметим, ранее предатель Медведчук написал пропагандистский материал, в котором говорилось, что якобы внутри Украины есть два образования — "антиРоссия" и Украина, которая поддерживает РФ.

"Одна без России себя не мыслит, другая не мыслит себя с Россией", – писал Медведчук.

Напомним, Алексей Данилов объяснял, что РФ хочет переговоров с украинскими властями именно потому, чтобы поделить Украину на две части по корейскому сценарию. Он добавил, что это – невозможно.

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