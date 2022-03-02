Россия хочет спастись от санкционного "катка" с помощью трех стран: какие действия Украины

Государство будет разговаривать с этими странами, чтобы не допустить содействие агрессору.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия нашла три страны-союзницы, с помощью которых хочет обойти введенные санкции, однако Украина будет работать с ними, чтобы эти государства не способствовали агрессору.

Об этом министр сказал на брифинге в среду, 2 марта.

"Мы знаем, что Москва в панике начала искать обходные пути, чтобы спастись от санкционного "катка". Ей удалось найти три страны в мире, которые готовы с этим работать. Мы знаем, что это за страны, и будем работать вместе с другими партнерами, будем вести с ними разговор, чтобы не допустить содействие агрессору с их стороны", – рассказал Кулеба.