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Россия хочет спастись от санкционного "катка" с помощью трех стран: какие действия Украины

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Россия хочет спастись от санкционного "катка" с помощью трех стран: какие действия Украины

скриншот с видео

Государство будет разговаривать с этими странами, чтобы не допустить содействие агрессору.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия нашла три страны-союзницы, с помощью которых хочет обойти введенные санкции, однако Украина будет работать с ними, чтобы эти государства не способствовали агрессору.

Об этом министр сказал на брифинге в среду, 2 марта.

"Мы знаем, что Москва в панике начала искать обходные пути, чтобы спастись от санкционного "катка". Ей удалось найти три страны в мире, которые готовы с этим работать. Мы знаем, что это за страны, и будем работать вместе с другими партнерами, будем вести с ними разговор, чтобы не допустить содействие агрессору с их стороны", – рассказал Кулеба.

❗️Онлайн-брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы

❗️Онлайн-брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы по противодействию вооруженной агрессии России против Украины

Опубликовано Министерство иностранных дел Украины/MFA of Ukraine Среда, 2 марта 2022 г.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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