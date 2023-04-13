Россия хочет стереть идентичность украинцев на временно оккупированных территориях — ISW

Ксенофобская идеология, как заявили аналитики, вынуждает россиян ненавидеть не только украинцев.

"Русификация" украинцев, которую российские оккупанты проводят на временно оккупированных территориях, вредит России.

Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

"Компания, направленная на уничтожение украинской идентичности, сопровождается крайне ксенофобскими нарративами, которые затем проектируются на народности, проживающие внутри РФ со стороны россиян", — говорится в отчете.

По словам аналитиков, на оккупированных Украиной РФ принимает множество военных, социальных, экономических, правовых, бюрократических и административных мер для того, чтобы стереть украинскую идентичность местных жителей.

Также в отчете говорится, что российские военкоры и военные обозреватели негативно реагируют на новости, связанные с этническими меньшинствами в РФ. К примеру, многие из них стали чаще критиковать мигрантов из Центральной Азии и общин этнических меньшинств за неспособность интегрироваться в российское общество.

Кроме того, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил мигрантов в дестабилизации России путем импорта терроризма и экстремистских идеологий. Террорист и бывший сотрудник ФСБ Игорь Гиркин подверг критике власти Тувинской Республики за то, что они решили вернуть тувинские названия 104 административно-территориальным единицам.

"Эти случаи ксенофобии и расизма иллюстрируют суть внутренней "русификации". Война в Украине дала возможность самым злобным голосам в информационном пространстве консолидировать свою идеологию и спроектировать ее как на украинский народ, так и на неславянские меньшинства в самой России", — говорится в отчете .

Напомним, что россияне продолжают принудительную паспортизацию в Донецкой области. Также вынуждают брать российские паспорта и на временно оккупированной Херсонщине.

Новая идеология украинской нации: дерусификация или украинизация - Евгений Дикий