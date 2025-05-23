Россия хочет "стратегических результатов": эксперт объяснил истинные цели Путина на фронте

Глава Кремля Владимир Путин / © Associated Press

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Цель российских оккупантов на 2025 год — развить свою инициативу и достичь стратегических результатов на фронте.

Такое мнение в эфире «24 Канала» высказал капитан первого ранга, руководитель программ программы Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Павел Лакийчук.

«Стратегическая наступательная операция как продолжалась, так и продолжается в Донбассе. Очевидно, ближайшая цель — это захват Донецкой области. Но для этого нужны соответствующие резервы, которые нужно накапливать. И ослабление украинской армии. Не очень все у них получается», — сказал он.

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Лакичук отметил, что россиянам вряд ли удастся захватить всю территорию Донецкой области до конца года. Однако если это получится, они могут попытаться двигаться и по другим направлениям.

«Например, на юге. Но две стратегические операции они потянуть сейчас просто не могут. Мы это видим», — добавил он.

Кроме того, эксперт объяснил, почему Путин заявил о создании буферной зоны на территории Украины.

«У россиян возникает дилемма. Если они реально способны продолжать наступательную стратегическую операцию, то они будут пытаться достичь максимальных стратегических целей. Если она у них не пойдет, то они рассматривают для себя как запасной вариант — сосредоточим усилия на севере и скажем, что мы достигли целей СВО», — резюмировал Лакийчук.

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Напомним, о планах России продолжить наступление летом 2025 сообщали источники в руководстве западных стран. В частности, представитель США сказал CNN, что вероятное наступление будет направлено на завоевание большей территории на востоке Украины. «Путин попытается забрать любую землю, которую сможет получить, до окраин Киева, — сказал другой американский чиновник. — Россияне приложат все усилия, чтобы получить то, что смогут».