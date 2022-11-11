Россия хочет ударить по моральному духу украинцев, атакуя энергосети — британская разведка

Россия продолжает атаковать электроэнергетическую инфраструктуру Украины. Это свидетельствует о том, что РФ стремится, прежде всего, ударить по моральному духу гражданского населения.

Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны Британии за 11 ноября.

"Российские удары по производству и передаче электроэнергии оказывают непропорциональное влияние на гражданское население в Украине, неизбирательно влияя на такие важные функции, как здравоохранение и отопление. Постоянные обстрелы критической инфраструктуры вместо военной решительно свидетельствуют о намерении России ударить по моральному духу гражданского населения", — считают в британской разведке.

Отмечается, что сегодня эти действия россиян идут волнами. В Минобороны Британии напоминают, что последние интенсивные удары по украинской инфраструктуре были нанесены 31 октября, когда оккупанты впервые попали по объектам гидроэлектростанций.

"Удары привели к значительным повреждениям станций электропередачи и электростанций. Плановые и аварийные отключения электроэнергии стали привычным явлением в некоторых частях Украины, особенно это касается Киева", — говорят в британской разведке.

Отмечается, что возобновляемость по стране разная, и последствия ударов вряд ли будут ощущаться одинаково.

"Деградация сетей из-за российских ударов почти наверняка будет иметь последствия для взаимосвязанных систем водоснабжения и отопления, что больше всего ощутит гражданское население зимой, поскольку спрос будет расти", — предполагают в Минобороны Британии.

Напомним, в компании Yasno объяснили, есть ли угроза полного обесточивания в Украине. По словам генерального директора компании Сергея Коваленко, сейчас в Украине нет предпосылок для блекаута, но он все же возможен.

Читайте также: