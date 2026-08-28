Россия хочет успеть до осенних дождей: эксперт назвал главную опасность на фронте

Война в Украине / © Associated Press

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Российские кафиры пытаются нарастить темпы продвижения на востоке Украины, чтобы к ухудшению погодных условий успеть приблизиться к городской застройке.

Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Грабский на Radio NV.

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По его словам, российское командование понимает, что с ухудшением погоды передвижение по открытой местности станет значительно сложнее.

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«Они прекрасно понимают, что сначала спадет зеленка, перемещаться по открытой местности будет очень тяжело. Затем упадет снег, где каждый след будет виден и перемещение будет рассекречено моментально», — объяснил Грабский.

Эксперт отметил, что сейчас у россиян более благоприятный период для попыток продвижения, ведь впоследствии ситуацию усложнят холода и осенние дожди.

«Сейчас они имеют идеальный период для максимального рывка вперед, потому что позже и холода скажутся, и болота, которые встанут после осенних дождей. Поэтому сейчас они так отчаянно лезут именно в населенные пункты, пытаясь прорваться поближе к Славянску и Краматорску, чтобы закрепиться и наращиваться там», — добавил он.

Ситуация в Донецкой области

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Грабский подчеркнул, что сложной остается ситуация по всем основным направлениям Донецкой области.

В частности, вблизи Константиновки и Временного Яра российские войска пытаются создать условия для окружения этих важных населенных пунктов, действуя по разным сторонам и не заходя непосредственно в города.

«То есть мы видим, что противник пытается такими вклинениями заставить нас отойти с этих позиций, взяв под контроль Константиновку», — добавил Грабский.

По его словам, оккупанты также продолжают давить на других участках фронта Донбасса. В частности, российские войска пытаются отодвинуть Силы обороны в направлении Доброполья, чтобы создать широкий охват Краматорска.

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Отдельно эксперт охарактеризовал ситуацию на Славянском направлении как очень сложную.

«Что касается Славянска, здесь ситуация тоже выглядит чрезвычайно сложной, потому что есть болевые точки на этом направлении и противник пытается продвинуться в эти точки», — отметил он.

Грабский выделил линию Рай-Александровка — Малиновка, где, по его словам, россияне пытаются проводить масштабные прорывы и утечки, обходя украинские позиции.

«Я бы выделил линию на сегодняшний день — Рай-Александровка, Малиновка, где противник пытается совершать масштабные прорывы, масштабные утечки, обходить наши позиции», — сказал эксперт.

Особую обеспокоенность, по его словам, вызывает продвижение российских сил вдоль дороги из Бахмута в направлении Славянска.

«Очень опасно продвижение противника вдоль трассы, которая ведет из Бахмута в направлении на Славянска. Эта утечка на отдельных участках вызывает очень сильную обеспокоенность, потому что по факту противник оседлал дорогу и пытается продвигаться в сторону Славянска», — отметил Грабский.

Почему городская застройка имеет ключевое значение

Эксперт считает, что наступательные действия россиян вынуждают украинское командование растягивать существующие силы на фоне дефицита личного состава.

В то же время во время боев в плотной городской застройке роль пехоты становится особенно важной.

«В местах плотной застройки дроны не являются эффективным оружием. Там нужны штурмовики, там нужно производить зачистку позиций, освобождение населенных пунктов. А это может сделать на сегодняшний день только пехотинец, как бы мы с вами ни предпочитали иметь больше роботов. Поэтому эта ситуация чрезвычайно сложна», — отметил Грабский.

Он также прокомментировал создание двух новых группировок в Донецкой области, которые должны возглавить Денис Прокопенко и Андрей Белецкий.

По мнению эксперта, это свидетельствует об осознании украинским командованием важности Донецкого направления. В то же время, сам факт назначения опытных командиров не может решить проблему без достаточного количества ресурсов.

«Человек может быть талантлив, человек может быть действительно военным профессионалом. Но если для этого не хватает ресурсов, сил и средств, то, извините, его возможности будут ограничены», — подчеркнул эксперт.

По словам Грабского, результат обороны будет зависеть не только от командиров, но и от количества личного состава, вооружения и техники.

«То есть не просто назначение уважаемого командира на то или иное направление фронта может решить вопрос, но и ресурсы, которые ему будут предоставлены. И сами понимаете, здесь не только один Белецкий или Прокопенко выиграют эту войну, выиграют ее солдаты», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что именно обеспечение военных будет определять дальнейшее течение боев за Славянско-Краматорскую агломерацию.

«И от количества этих солдат, от количества привлекаемого туда вооружения и техники будет зависеть судьба именно этой Славянско-Краматорской агломерации», — резюмировал Грабский.

Ранее сообщалось, что Кремль планирует быстро призвать в оккупационную армию несколько сотен тысяч россиян до конца текущего года и столько же в следующем.

Мы ранее информировали, что российские войска недавно продвинулись к востоку от Славянска на Донетчине.

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