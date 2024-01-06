Россия хочет в ближайшие недели захватить Купянск: что говорят аналитики

Захватчики пытаются накопить в этом районе необходимую по количеству группировку сил.

Вооруженные силы Российской Федерации могут активизировать наступательные операции в Харьковской области в ближайшие недели.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 5 января.

Сообщают, что российские силы могут иметь в районе Купянская группировку, которая "менее деградировала, чем российские группировки, ответственные за наступательные усилия в других местах на востоке Украины".

"Судя по всему, у российских сил есть условия, способствующие активизации операций на Купянском направлении", — говорится в отчете.

В ISW пишут, со ссылкой на украинских официальных лиц, что ВС РФ ставят своей целью захватить Купянск и Боровую зимой 2024 года. В то же время, аналитики отмечают, что темп российских операций на Купянском направлении и видимая конфигурация оккупационных сил в этом районе вообще не указывают на будущее российское наступление на всей линии Купянск-Лиман.

По информации ISW, российские силы на Купянском направлении набирают личный состав преимущественно из Западного военного округа (ЗВО), в связи с чем "обладают определенной степенью организационной слаженности", в отличие от подразделений по другим направлениям, которые часто формируют из разных военных округов и воздушно-десантных частей

"Относительная слаженность группировки войск ЗВО на Купянском направлении, вероятно, обеспечивает относительно более эффективное управление между этими силами, хотя остается непонятным, способны ли эти элементы ЗВО проводить крупномасштабные удары", — отметили аналитики.

Напомним, западные СМИ сообщили, что российские войска могут осуществить наступление под Харьковом уже 15 января. В то же время местные власти говорят, что не видят концентрации вражеских войск.

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