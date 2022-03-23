Россия хочет в Украине создать "Новороссию": СБУ задержала агитаторов в разных регионах

Россия хочет в Украине создать "Новороссию": СБУ задержала агитаторов в разных регионах

Теперь чем меньше достижений РФ на поле боя – тем больше фейков и провокаций в информпространстве.

СБУ массово задерживает коллаборантов и вражеских агитаторов, с чьей помощью РФ снова начала тестировать идею создания "Новороссии".

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Об этом говорится в сообщении СБУ.

Украинская спецслужба отметила, что РФ изменила тактику: теперь чем меньше достижений на поле боя – тем больше фейков и провокаций в информпространстве.

В частности, за последние дни СБУ задержала:

В Киеве: задержан предатель, который передавал врагу данные о стратегических и оборонных объектах в регионе, а также распространял российскую пропаганду. Он сотрудничал с российской блогером и отправлял ей фото падения вражеских ракет в Киеве.

задержан предатель, который передавал врагу данные о стратегических и оборонных объектах в регионе, а также распространял российскую пропаганду. Он сотрудничал с российской блогером и отправлял ей фото падения вражеских ракет в Киеве. В Одессе: задержала вражескую агитаторшу, которая продвигала через интернет сепаратистские призывы и идеи "русского мира". Она расшатывала ситуацию в Украине и призвала к созданию "Новороссии".

задержала вражескую агитаторшу, которая продвигала через интернет сепаратистские призывы и идеи "русского мира". Она расшатывала ситуацию в Украине и призвала к созданию "Новороссии". Во Львовской области: разоблачила схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу. Кроме того, во Львовской области по решению суда запрещена деятельность организации "Русское движение Украины". Представители этого объединения осуществляли пророссийскую деятельность и вели антиукраинскую пропаганду, агитировали за изменение конституционного строя.

разоблачила схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу. Кроме того, во Львовской области по решению суда запрещена деятельность организации "Русское движение Украины". Представители этого объединения осуществляли пророссийскую деятельность и вели антиукраинскую пропаганду, агитировали за изменение конституционного строя. В Винницкой области: СБУ задержала двух потенциальных призывников из Полтавщины, которые за 3 тыс. евро пытались подкупить пограничника.

Напомним, в Ивано-Франковской области задержаны два заговорщика, которые хотели создать на Западной Украине отдельное "государство".

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