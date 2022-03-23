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Россия хочет в Украине создать "Новороссию": СБУ задержала агитаторов в разных регионах

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Россия хочет в Украине создать "Новороссию": СБУ задержала агитаторов в разных регионах

Теперь чем меньше достижений РФ на поле боя – тем больше фейков и провокаций в информпространстве.

СБУ массово задерживает коллаборантов и вражеских агитаторов, с чьей помощью РФ снова начала тестировать идею создания "Новороссии".

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Украинская спецслужба отметила, что РФ изменила тактику: теперь чем меньше достижений на поле боя – тем больше фейков и провокаций в информпространстве.

В частности, за последние дни СБУ задержала:

  • В Киеве: задержан предатель, который передавал врагу данные о стратегических и оборонных объектах в регионе, а также распространял российскую пропаганду. Он сотрудничал с российской блогером и отправлял ей фото падения вражеских ракет в Киеве.
  • В Одессе: задержала вражескую агитаторшу, которая продвигала через интернет сепаратистские призывы и идеи "русского мира". Она расшатывала ситуацию в Украине и призвала к созданию "Новороссии".
  • Во Львовской области: разоблачила схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу. Кроме того, во Львовской области по решению суда запрещена деятельность организации "Русское движение Украины". Представители этого объединения осуществляли пророссийскую деятельность и вели антиукраинскую пропаганду, агитировали за изменение конституционного строя.
  • В Винницкой области: СБУ задержала двух потенциальных призывников из Полтавщины, которые за 3 тыс. евро пытались подкупить пограничника.

Напомним, в Ивано-Франковской области задержаны два заговорщика, которые хотели создать на Западной Украине отдельное "государство".

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