Россия хочет в Украине создать "Новороссию": СБУ задержала агитаторов в разных регионах

Теперь чем меньше достижений РФ на поле боя – тем больше фейков и провокаций в информпространстве.
СБУ массово задерживает коллаборантов и вражеских агитаторов, с чьей помощью РФ снова начала тестировать идею создания "Новороссии".
Об этом говорится в сообщении СБУ.
Украинская спецслужба отметила, что РФ изменила тактику: теперь чем меньше достижений на поле боя – тем больше фейков и провокаций в информпространстве.
В частности, за последние дни СБУ задержала:
- В Киеве: задержан предатель, который передавал врагу данные о стратегических и оборонных объектах в регионе, а также распространял российскую пропаганду. Он сотрудничал с российской блогером и отправлял ей фото падения вражеских ракет в Киеве.
- В Одессе: задержала вражескую агитаторшу, которая продвигала через интернет сепаратистские призывы и идеи "русского мира". Она расшатывала ситуацию в Украине и призвала к созданию "Новороссии".
- Во Львовской области: разоблачила схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу. Кроме того, во Львовской области по решению суда запрещена деятельность организации "Русское движение Украины". Представители этого объединения осуществляли пророссийскую деятельность и вели антиукраинскую пропаганду, агитировали за изменение конституционного строя.
- В Винницкой области: СБУ задержала двух потенциальных призывников из Полтавщины, которые за 3 тыс. евро пытались подкупить пограничника.
Напомним, в Ивано-Франковской области задержаны два заговорщика, которые хотели создать на Западной Украине отдельное "государство".
Читайте также:
- Война России против Украины: день 28, текстовый онлайн всех событий
- Сверхзвуковые ракеты России в войне с Украиной: как они действуют и для чего применяются
- По состоянию на 23 марта в Украине обесточены более 1320 населенных пунктов