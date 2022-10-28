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Россия хочет вернуть себе статус страны, которую не считают во всем мире изгоем — Подоляк

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Россия хочет вернуть себе статус страны, которую не считают во всем мире изгоем — Подоляк

Фото: Associated Press

Россия хочет вернуться до 23 февраля, когда она не была изгоем по всему миру.

Россия хочет вернуть себе статус страны, которую не считают во всем мире изгоем и уважают. Однако Путин все равно остается кровавым тираном, а его страна – террористом.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник ОП Михаил Подоляк.

"Путин хочет вернуться в 23.02, где РФ не была изгоем, а его уважали. Но мы в октябре: Путин кровавый тиран, а РФ – страна-террорист. Речь президента Германии сегодня – приговор ру-фантазиям о слабой Европе. Новая "формула Штайнмайера": максимальная/быстрая военная/финансовая поддержка Украины", — подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, что оккупанты пытаются обмануть ВСУ в Херсоне.

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