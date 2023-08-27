Россия хочет возобновить наступление на одном из участков фронта: NYT сообщил подробности

Генерал Сырский просит усилить ВСУ на одной из линий фронта.

Российские оккупанты пытаются наступать на город Купянск в Харьковской области. Поэтому генерал Александр Сырский просил усилить этот участок фронта.

Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что оккупанты пытаются продвинуться в районе Купянска. Как говорится в материале, успехи России, хотя и не значительные, заставили украинские войска перебросить часть сил в защиту участков растянутой линии фронта, протянувшейся на несколько сотен километров, несмотря на то, что они нужны в других местах.

Дебаты по стратегии Украины вылились в публичную плоскость в последние дни на фоне шквала сообщений в СМИ, в том числе The New York Times, в которых американские официальные лица обвиняют Украину в медленном прогрессе, что в значительной степени связано с ее стратегией.

По мнению Пентагона, Киев должен сосредоточить значительное количество сил на одном участке фронта для попытки прорыва. Украинское командование пытается распределить войска и огневые средства таким образом, чтобы, по их мнению, они были максимально справедливыми и равными между востоком и югом.

Замечания генерала Сырского стали еще одним напоминанием о том, что несмотря на то, что общественность прикована к контрнаступлению на юге, другие участки фронта остаются нестабильными.

"Сейчас противник проводит перегруппировку своих сил и средств, а также опрокидывает вновь бригады и дивизии с территории России. Ключевая цель России — повысить уровень боевого потенциала и возобновить активные наступательные действия", — сказал генерал Сырский.

Напомним, в ВСУ рассказали о ситуации на Лимано-Купянском направлении.

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