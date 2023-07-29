Россия хочет втянуть страны НАТО в войну: эксперт объяснил, зачем "ЧВК Вагнер" обосновалась в Беларуси

Россия хочет создать провокацию в отношении Польши или Литвы и втянуть страны НАТО в войну. Для этого наемники "ЧВК Вагнер" и приехали в Беларусь.

Такое мнение высказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в эфире телемарафона.

"В моем понимании, две цели. Первая: будет провокация либо на Польшу, либо на Литву. Они двигаются в сторону Сувальского коридора – это интересная история в части контроля транзитного пути из России в Калининградскую область. Или это, действительно, будет поход на Жешув, как анонсировал сам Лукашенко. И после того, как будут совершены такие диверсионные операции, эта группа легко перелетит в Африку для завершения истории по контролю тех остатков территории, которые еще Россия может контролировать", — отметил эксперт.

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Мечта России, по мнению Клочко, – втянуть все-таки страны НАТО в войну.

"Потому что проиграть НАТО – это намного будет для них полезнее, чем проиграть Украине, или не выиграть у Украины. Показать всему обществу России, что они действительно правильно воевали, они воевали с НАТО", — резюмировал аналитик.

Напомним, сейчас на территории соседней Беларуси находится более пяти тысяч наемников ЧПК "Вагнера". Они продолжают и дальше прибывать в страну.

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