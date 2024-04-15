Россия хочет взять Часов Яр не только из-за приближения 9 мая: Свитан назвал истинную причину

Роман Свитан подчеркнул, что захватчики будут постоянно пытаться взять высоту Временного Яра, независимо от дат.

Россияне планируют захватить Часов Яр до 9 мая. Ради этого противник опрокинул туда оставшиеся после зимнего наступления резервы.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в сводке для "24 Канала" отметил, что в районе Часового Яра оккупанты пытаются с трех сторон вытеснить наши части.

Почему россиянам так нужен Часов Яр

Свитан отметил, что российские оккупанты могут положить десятки тысяч жизней, чтобы выполнить некую "хотелку" для поддержания "победоносных" скрепов. Поэтому не исключено, что им поставили, в частности, задачу взять этот город до 9 мая.

Хотя, по мнению эксперта, по Часовому Яру задача все же больше военная, учитывая сложное положение у окупантов в районе Бахмута, когда наши воины находятся в Часовом Яру, то есть на господствующей высоте.

Как отметил Свитан, захватчики постоянно будут пытаться взять высоту Часового Яра, независимо от дат.

"Понятно, что выполнение такой военной задачи под скрепы для них было бы оптимальным вариантом — то есть под 9 мая", — отметил полковник запаса.

Поэтому, добавил он, все оставшиеся после зимнего наступления резервы захватчики перебросили в сторону Часового Яра, под Бахмут. Они пытаются с трех сторон вытеснить наши части. В то же время у нас там лучшее положение по высотам и определенным оборонным механизмам.

Напомним, оккупанты получили приказ от Путина о захвате Часового Яра до 9 мая.

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