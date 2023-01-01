Россия хочет зафиксировать три вещи: Подоляк перечислил составляющие "переговоров", к которым стремится РФ

Россияне хотят одержать только победу во избежание ответственности за массовые преступления.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал тему так называемых переговоров с Россией, к которым так стремится страна-агрессор.

Об этом говорилось в эфире телемарафона.

"Зачем нам переговоры с людьми, которые должны отвечать за уголовные преступления?.. Россия пришла на чужую территорию. Россия убивает массово людей и делает это потому, что до сих пор считает, если она не проиграет, а что угодно, что они предлагают в рамках переговорный процесс — это не проигрыш России, тогда они не будут отвечать за все эти преступления", — отметил Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что в случае осуществления таких переговоров с Россией, страна-террористка лишится ответственности и необходимости внутренней трансформации.

"Наберет обороты такой процесс, как реваншизм. Они и так нас ненавидели, а после этих 10 месяцев войны, они нас будут ненавидеть до невозможности. Они захотят компенсировать это унижение, которое сегодня испытывают", — добавил Подоляк.

Он назвал три составляющих в рамках переговорного процесса, которые Россия сегодня хочет зафиксировать.

Лишение ответственности за массовые преступления и статус проигрыша РФ. Вопрос линии разграничения для того, чтобы можно было апгрейдить свою армию и пойти 1-5 этапом ради компенсации своих внутренних реваншиских настроений. Получение оперативно-тактической паузы.

Последнее, по словам Подоляка, России нужно для того, чтобы найти дополнительные ресурсные возможности, прежде всего, оружие.

"Где-то в Иране, КНДР или Беларуси РФ нужно найти оружие — старое, советское, потому что больше ничего нового у них нет", — добавил он.

Ранее эксминистр по временно оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам Георгий Тука заявил, что в ближайшее время не стоит надеяться на окончание ракетных атак России. Он отметил, что РФ, несмотря на санкции, продолжает производить 40-80 ракет в месяц.

В то же время глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявлял, что у России есть запасы ракет на еще два массированных удара. По данным разведки, на одну ракетную атаку России нужно работать 1,5-2 месяца.

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