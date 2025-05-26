Россия хочет захватить четыре области Украины: эксперт объяснил, возможно ли это в 2025 году

Военный эксперт Роман Свитан. / © ТСН

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Россия стратегически стремится полностью захватить четыре украинских области, однако технически это выполнить в 2025 году будет очень тяжело.

Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в комментарии Главреду.

"Стратегически задача полного захвата четырех областей Украины Россией стоит, но технически это сделать нереально, выполнить это РФ в 2025 году будет проблематично", - сказал Свитан.

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Он пояснил, что продвижение на правобережье блокирует стремительное течение Днепр и лишь несколько потенциально подходящих мест для форсирования.

"Таких мест не так много, а во-вторых, там большая стремительность: при такой скорости движения реки выстроить понтонный мост будет очень сложно, а если учесть, что это нужно будет делать под нашими ударами, то это просто невозможно сделать. А на резиновых лодках на правый берег особо не походишь", - отметил эксперт.

В числе других ограничений Свитан называет особенности ландшафта и плотную застройку в Донецкой области.

"Пройти эти агломерации невозможно. То же касается левого берега Запорожской области... сил и средств противника там просто не хватит", - подчеркнул он.

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Также помешают нехватка ресурсов и украинское противодействие.

"Пара сотен тысяч бойцов у нас дополнительно точно будет, и, если их на ротационной основе запустить в ВСУ, мы удержим линии фронта в их нынешнем виде и не допустим захват новых территорий Россией", - подытожил Свитан.

Ранее сообщалось, что в Сумской области российские военные пытаются небольшими группами зайти в глубь украинской территории.