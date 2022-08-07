Россия хочет захватить две области полностью, еще в четырех – удержать территории – Генштаб

Сохраняется угроза нанесения российскими оккупантами ракетных ударов по объектам на всей территории Украины.

Россия продолжает захватническую и кровавую войну против Украины. В настоящее время противник сосредотачивает усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ 7 августа.

Кроме того, по данным Генштаба, оккупанты также сосредотачиваются на "удерживании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, создании благоприятных условий для возобновления наступления на отдельных направлениях, а также блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море".

"Сохраняется угроза нанесения российскими оккупантами ракетных ударов по объектам на всей территории Украины", — рассказали в Генеральном штабе.

Напомним, ранее советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, почему России "жизненно необходимо" захватить Украину.

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