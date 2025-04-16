Министр иностранных дел России Сергей Лавров / © Associated Press

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Российское правительство во главе с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым продолжает эскалацию информационной войны, требуя от Украины уступить не только оккупированные территории, но и регионы, которые остаются под контролем Киева.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

В новом интервью Лавров заявил, что Россия и США не достигли согласия по «ключевым параметрам» соглашения о прекращении войны. Он подчеркнул, что требование Путина о передаче под контроль РФ всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, включая те регионы, которые контролирует Киев. Более того, Лавров называет эти регионы «Донбассом» и «Новороссией», утверждая, что Украина «не представляет» их жителей.

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Лавров заявил, что Украина «не представляет» Одессу, которую, по его мнению, «построила Россия». Ранее Путин заявлял, что «Новороссия» является неотъемлемой частью России. В то же время Песков в своем заявлении включил в «Новороссию» Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области. В 2023 году Путин называл Одессу, Крым и весь Черноморский регион несвязанными с Украиной.

Как отметили в ISW, новые заявления Лаврова свидетельствуют о том, что Россия на самом деле планирует захватить еще больше украинских территорий. Это происходит на фоне продолжающихся переговоров с США, которые, на словах, имеют целью остановить войну.

В то же время Лавров заявил о желании России захватить, что территории в Восточной Европе, Южном Кавказе и Центральной Азии, включая страны-члены НАТО. По словам российского чиновника, «опасно», когда «фашисты захватывают земли, которые никогда не принадлежали никому, кроме Российской империи и Советского Союза». Он также утверждает, что в этих регионах происходят «отвратительные вещи».

Заявление Лаврова указывает на то, что Россия продолжает рассматривать независимые страны, которые когда-то входили в состав Российской империи и Советского Союза, как часть своей современной территории. В частности, это касается Молдовы, стран Балтии (Эстония, Латвия, Литва) и части Польши и Финляндии, которые уже стали членами НАТО. По информации ISW, подобные заявления, а также недавние угрозы в адрес Финляндии от Николая Патрушева, свидетельствуют об опасных намерениях Кремля использовать нарративы, похожие на те, которыми Кремль оправдывал агрессию против Украины.

Напомним, Генштаб обновил данные о потерях РФ.