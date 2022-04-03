Россия хочет запугать людей: в Госспецсвязи рассказали, могут ли оккупанты прослушивать звонки украинцев

Россия хочет запугать людей: в Госспецсвязи рассказали, могут ли оккупанты прослушивать звонки украинцев

Заявления о прослушивании звонков – это часть информационно-психологических операций.

Российские военные не могут прослушивать телефонные разговоры украинцев, а информация об этом – фейк, целью которой является запугать мирных жителей.

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Об этом сообщил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

Он отметил, что такие заявления – фейк и часть информационно-психологических операций.

"Их цель – запугать украинцев, а также заставить наших граждан прекратить сообщать информацию о местах передвижения вражеской техники. Это – не единственный случай распространения среди граждан дезинформации. Вспомним пример, когда было распространено фейковое сообщение, что ночью украинцам будут звонить по телефону из неизвестных номеров с целью наведения целей для авиабомбардировки, и якобы совет – отключить телефоны. Конечно, оно оказалось ложным", — подчеркнули в Госспецсвязи.

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