Россия хочет запугать Запад ударом межконтинентальной ракетой по Днепру – CNN

Любое отступление может привлечь Россию к повторению подобных атак, что лишь усугубит эскалацию конфликта.

Россия использует удар межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру, чтобы передать западным странам четкий сигнал и попытаться заставить их отказаться от поддержки Украины.

Такое мнение высказал старший аналитик Австралийского института стратегической политики Малколм Дэвис в комментарии CNN.

Стоит отметить, что, хотя МБР способны нести ядерные боеголовки, атака на Днепропетровскую область Украины утром в четверг не была ядерной.

"Очевидно, что россияне сняли ядерные боеголовки с ракеты и запустили ее без ничего на ней, либо, возможно, с какой-то обычной боеголовкой", – сказал Дэвис.

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Использование Россией межконтинентальных баллистических ракет для ударов по Днепру может стать попыткой отправить сигнал Западу. Это произошло после того, как Украина впервые применила американские ракеты ATACMS и британско-французские Storm Shadow для ударов по целям на территории России.

"Они пытаются послать сообщение. Они пытаются сказать Западу: "Смотрите, использование этих ракет Storm Shadow и ATACMS, возможно, бросает вызов критическим интересам России". И поэтому они пытаются запугать нас, чтобы мы отступили", – сказал Дэвис.

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Однако, как отметил аналитик, важно, чтобы Украина и ее западные союзники не отступили в ответ на такие провокации. Он подчеркнул, что любое отступление может привлечь Россию к повторению подобных атак, что лишь усугубит эскалацию конфликта.

Напомним, "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщила, что 21 ноября российские кафиры впервые ударили межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж" по Украине. Это произошло во время атаки на Днепр.

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