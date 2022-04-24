Россия хочет заставить военнопленных сдавать кровь для оккупантов – Денисова

В госдуме России планируют заставить пленных украинских военных сдавать кровь для раненых оккупантов.

Такое решение российских властей нарушает права военнопленных.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, именно так поступали нацисты во время Второй мировой войны.

"В госдуме РФ предлагают заставить пленных украинских военных сдавать кровь для раненых оккупантов, этот факт свидетельствует об аналогии зверств, нацистов в концлагерях во время Второй мировой войны. Такая практика принудительного донорства была распространена в нацистских концлагерях, которые у них брали кровь для солдат вермахта, при этом людей морили голодом и заставляли работать", — говорится в сообщении.

К слову, Россия нарушает статью 26 Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Поэтому Денисовы обращаются в Комиссию ООН с просьбой расследовать нарушения прав человека.

Напомним, военнопленные Вооруженных сил Украины содержатся в колониях общего режима в Ростовской области. Для этих целей расселили сразу два пенитенциарных учреждения на юге России.

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