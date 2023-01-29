Россия хочет затянуть войну против Украины — Зеленский считает, что нужно "ускорить события"

Зеленский считает, что нужно ускорять поставки вооружения Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия хочет затянуть войну против Украины, чтобы истощить ресурсы нашего государства.
Об этом он сказал 29 января во время традиционного обращения к украинцам.
"Россия надеется затянуть войну, истощать наши силы. Итак, мы должны сделать время нашим оружием. Должны ускорять события. Ускорять поставки и открытие новых нужных вооруженных опций для Украины. На этой неделе мы имеем весомые оборонительные результаты в отношениях с Соединенными Штатами, Германией, Канадой, Бельгией, Норвегией, Италией и другими странами. Следующую неделю должны сделать не менее сильной для нашей обороны", — сказал президент.
Владимир Зеленский рассказал о своем разговоре с избранным президентом Чехии и пригласил его в Украину.
"Сегодня я говорил также с избранным Президентом Чехии Павелом. Услышал полное понимание ситуации. Пригласил господина Президента посетить Украину. И уверен, что вместе мы сможем существенно усилить наш общий европейский ответ на российскую террористическую угрозу. Сегодня же провел длительное совещание с нашим сектором безопасности – СБУ и другие специальные службы. Усиливаем наше государство и будем останавливать соответствующим образом каждого, кто пытается ослабить Украину изнутри", — подчеркнул президент Украины.
Напомним, Владимир Зеленский провел сегодня очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Также он подчеркнул, что ситуация в Донецкой области очень сложная.
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