Россия хотела получить ДНК родных военнопленных, которые якобы были в уничтоженном Ил-76 – WP

Украина отклонила сомнительный запрос РФ на получение ДНК родственников украинских пленных, которые по заявлениям россиян, якобы были на борту уничтоженного Ил-76.

Россияне хотели получить ДНК родственников украинских военнопленных, якобы находившихся в упавшем в Белгородской области Ил-76. Однако никаких доказательств оккупанты не предоставили.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на слова главы ГУР Кирилла Буданова.

Отмечается, что глава Главного управления военной разведки Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов 26 января встретился с родственниками военнопленных, которых якобы перевозили транспортным самолетом Ил-76, разбившемся в Белгородской области России 24 января.

По его словам, Россия направила Украине запрос предоставить ДНК родственников пленных, якобы находившихся на борту самолета, чтобы установить личности погибших. В то же время РФ не предоставила никаких доказательств того, что эти останки вообще нашли.

Украина отклонила эту просьбу, сказал Буданов.

"Пазл не складывается", — сказал Буданов семьям пленных, рассказывает мать одного из военнопленных. Она добавила, что в обмене должны были участвовать более 190 заключенных, что совпадает с заявлением президента России Владимира Путина. Но министерство обороны России заявило, что на борту самолета было всего 65 задержанных.

Россия предоставила скудные доказательства своих претензий. Украинские чиновники заявили, что несмотря на риторику Кремля, Москва блокирует международное расследование.

Напомним, ранее в ГУР Минобороны сообщили, что после падения российского самолета Ил-76 в местный морг в Белгороде доставили всего пять тел, а на видео с места падения самолета вообще не видно останков человеческих тел.

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