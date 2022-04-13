"Россия хотела провести парад в Киеве, но наши защитники отправили оккупантов в ад", — Зеленский о 48-м дне войны

"Россия хотела провести парад в Киеве, но наши защитники отправили оккупантов в ад", — Зеленский о 48-м дне войны

Украинцы продолжают героически защищать страну от русских захватчиков.

Прошел 48-й день войны, которую развязала в Украине Россией. Украинцы продолжают героически защищаться и давать отпор врагу.

В своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что правительство России хотело провести на Крещатике парад оккупантов, а наши защитники ежедневно отправят захватчиков в ад.

"Помните, как в России хвастались, что захватят Киев за 48 часов? Вместо этого Украина дает отпор врагу уже 48 дней. Сегодня стоит это вспомнить. Вспомнить, что российское руководство надеялось увидеть парад оккупантов на Крещатике уже через несколько дней после 24 февраля, после начала вторжения. А видит каждый день стройные ряды оккупантов, которых наши защитники отправляют в ад", — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что военные РФ понесли необратимые потери. По словам Зеленского, оккупантов на территории Украины погибло больше, чем советских военных – за 10 лет войны в Афганистане, а также больше, чем российских – за две войны в Чечне.

Обращение Владимира Зеленского в конце 48-го дня войны России против Украины

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