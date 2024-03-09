Россия хотела захватить два украинских города во время зимнего наступления, но ей не удалось — эксперт

Несмотря на некоторые успехи, такие как захват Авдеевки и других населенных пунктов Донецкой области, российские попытки захватить Роботино Запорожской области и Купянск Харьковской области — завершились неудачей.

Об этом 9 марта в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"По основной линии столкновения интенсивность боевых действий перешла в совершенно другую форму. Основная цель россиян не была достигнута, а именно — максимальное продвижение и выход к административным границам Донецкой области и выход по границам Луганской области. Увлечения, например, Белогоровки, которая есть не менее горячей точкой, чем многие другие по линии столкновений", — заметил он.

По его словам, зимнее наступление российских войск привело к рекордно высоким потерям, особенно в пехотных подразделениях.

"Да, это и продвижение: захват Авдеевки, Марьинки, захват нескольких сел, особенно в Авдеевском районе. То есть это Северное, Ласточкино, Степное. И по инерции пытаются продвигаться в направлении Бердичи, Орловки и Тоненького", — отметил Коваленко.

Он считает, что основной целью этих попыток продвижения в Донецкой области есть создание "буфера безопасности" вокруг Авдеевки.

Ранее военный эксперт Петр Черник рассказал, как Украина может кардинально изменить ситуацию на фронте.

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