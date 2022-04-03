"Россия хуже чем ИГИЛ": Кулеба рассказал, как российские военные расстреливали украинцев в Буче

Преступления российских военных могут быть переквалифицированы как геноцид.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что российские военные расстреливали украинских мирных жителей, когда покидали Киевскую область "из-за гнева и просто потому, что они хотели убить".

В комментарии The Guardian он назвал Россию "хуже, чем ИГИЛ".

"Мы понимаем, что они убивали мирных жителей, уходя, отступая, оставаясь там, в этом городе Буча, а также в других городах и селах в ключевых регионах, но и отступая от них из гнева и просто потому, что они хотели убивать. У них не было никаких веских причин. Это не были партизаны, это не были люди, противостоящие им. Россия хуже ИГИЛ, это точно", — сказал Кулеба.

Он добавил, что преступления российских военных против граждан Украины могут быть переквалифицированы как геноцид.

"На основании собранных доказательств еще предстоит выяснить, будут ли эти преступления квалифицироваться как геноцид, но я хотел бы четко заявить, что с самого начала агрессии мы слышим от России и от президента России Владимира Путина, что он отрицает право украинцев иметь свою идентичность и иметь собственное государство, поэтому в конце сбора всех доказательств я не исключаю возможности геноцида", — подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним, что советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович записал специальное обращение, в котором прокомментировал зверское убийство российскими оккупантами людей в Киевской области — в Буче, Ирпене и Гостомеле.

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