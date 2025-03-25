Россия и Украина выбирают длительную войну вместо невыгодного соглашения — оценка разведки США

Разведка считает, что обе стороны используют переговоры скорее как тактические шаги, а не путь к устойчивому миру.

Несмотря на частичные договоренности о прекращении огня, Москва и Киев, по всей вероятности, продолжают считать, что затяжная война менее рискована, чем заключение невыгодного мирного урегулирования.

Об этом говорится в обновленной оценке разведывательного сообщества США, представленной 26 марта во время слушаний в сенаторском комитете по разведке по ежегодному отчету о мировых угрозах.

Согласно докладу, лидеры обеих стран "осознают риски затяжного конфликта", однако Россия, имея продвижение в некоторых секторах фронта, демонстрирует стратегическое терпение. В то же время, для Украины любая территориальная уступка без гарантий безопасности со стороны Запада может вызвать внутренний политический кризис.

Отдельно в оценке указано, что:

Москва стремится использовать изнурительную войну как инструмент для постепенного ослабления позиций Киева;

Россия сохраняет военную инициативу на поле боя, несмотря на западные попытки повысить для нее цену войны;

украинские удары по территории РФ, а также неспособность России добиться скорой победы, усугубляют опасения относительно потенциального использования Кремлем ядерного оружия.

В ходе слушаний в Сенате также рассматривался вопрос переговоров в Эр-Рияде. По данным Белого дома, Россия и Украина согласились исключить применение силы против гражданского судоходства в Черном море. А также разработать механизм запрета ударов по объектам энергетической инфраструктуры обеих стран.

В то же время, разведка считает, что обе стороны используют эти договоренности скорее как тактические шаги, а не как путь к устойчивому миру.

Напомним, Соединенные Штаты и Украина договорились совместно разработать практические меры по внедрению соглашения, предусматривающего запрет атак на энергетическую инфраструктуру обеих стран.