Один из обменов пленными

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Завтра, 19 апреля, состоится новый крупный обмен пленными между Украиной и РФ при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в ходе этого обмена будут обменены около 500 российских и украинских пленных и 46 раненых военных. По словам источника, в обмене примут участие 246 пленных с каждой стороны.

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Информация об обмене появилась после того, как госсекретарь США Марк Рубио сегодня предупредил, что он прекратит попытки достичь мирного соглашения между Россией и Украиной в течение нескольких дней, если не будет четких признаков достижения перемирия.

Ранее освобожденный из плена защитник "Азовстали", 32-летний Александр Веренготов, рассказал, что ему помогло выжить в российских тюрьмах.