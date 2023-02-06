"Россия идет ва-банк": у Зеленского рассказали о "ключевом этапе войны"

Союзники Украины понимают, что ВСУ нужно оружие.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что сейчас происходит ключевой момент в войне России против Украины. Агрессор проводит мобилизацию и просит помощи у своих союзников.
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
Михаил Подоляк отметил, что сейчас на фронте продолжается борьба за инициативу, поэтому РФ проводит мобилизацию и просит о помощи у Беларуси, Ирана, Эритреи и других своих союзников.
"Сегодня происходит ключевой этап, когда идет борьба, кто будет владеть этой инициативой. Понятно, что Россия идет ва-банк", — объяснил советник главы Офиса президента.
Подоляк считает, что союзники Украины понимают, что ВСУ требуется большее вооружение определенных видов и дальнобойных ракет. Однако у Зеленского считают, что сейчас речь не идет о переломном этапе войны.
Напомним, ранее издание Financial Times написало, что новое полномасштабное наступление России в Украине может начаться в течение 10 дней, пока Украина не получила танков от западных партнеров.
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