"Россия идет ва-банк": у Зеленского рассказали о "ключевом этапе войны"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что сейчас происходит ключевой момент в войне России против Украины. Агрессор проводит мобилизацию и просит помощи у своих союзников.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Михаил Подоляк отметил, что сейчас на фронте продолжается борьба за инициативу, поэтому РФ проводит мобилизацию и просит о помощи у Беларуси, Ирана, Эритреи и других своих союзников.

"Сегодня происходит ключевой этап, когда идет борьба, кто будет владеть этой инициативой. Понятно, что Россия идет ва-банк", — объяснил советник главы Офиса президента.

Подоляк считает, что союзники Украины понимают, что ВСУ требуется большее вооружение определенных видов и дальнобойных ракет. Однако у Зеленского считают, что сейчас речь не идет о переломном этапе войны.

Напомним, ранее издание Financial Times написало, что новое полномасштабное наступление России в Украине может начаться в течение 10 дней, пока Украина не получила танков от западных партнеров.

Читайте также: