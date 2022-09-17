Россия имеет больше украинских военнопленных, чем Украина российских — Зеленский

По словам президента, контрнаступление на Харьковщине дало возможность взять в плен сотни российских военных и этим пополнить обменный фонд.

Россия имеет больше украинских военнопленных, чем Украина российских.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Reuters.

В частности, у Зеленского спросили, как многие российские солдаты попали в плен во время контрнаступления на Харьковщине.

Также читайте Зачем военнопленным завязывают глаза скотчем — Олег Жданов объяснил процедуру задержания

”В любом случае, скажу вам откровенно, у россиян больше наших пленных, чем у нас российских военных или наемников, работающих на Российскую Федерацию, террористов и т.д. И потому наша задача – она поставлена – пополнять этот фонд”, — сказал Зеленский.

”И я публично говорю о том, что я обращаюсь к российским военным: это правильно, если они пойдут в плен. Мы относимся к ним согласно Женевским конвенциям как военнопленным. Наша задача – чтобы их было больше. Наша задача – чтобы вернуть своих”, — сказал президент.

”Скажу вам откровенно, эта операция (контрнаступление на Харьковщине – ред.) дала возможность этот фонд серьезно пополнить”, — заявил Зеленский.

Президент добавил, что речь идет о сотнях взятых в плен российских военных во время контрнаступления на Харьковщине.

В интервью Reuters рассказал о прогрессе контрнаступления, ЗАЭС, доказательствах российских военных преступлений и поддержке партнеров. Честные ответы на важные для каждого из нас вопросы. ____ В interview with Reuters, I spoke o прогресу counter-offensive, ZNPP, evidence of Russian war crimes and support from partners. Honest answers to important questions for each of us. Опубликовано Владимиром Зеленским Суббота, 17 сентября 2022 г.

Напомним, раньше Владимир Зеленский заявил, что согласится возобновить поставки экспорта российского аммиака через Украину только при условии, если Москва вернет украинских военнопленных.

Найдено 10 застенков на деоккупированной Харьковщине: рашисты издевались над местными жителями

Читайте также: