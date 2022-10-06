Россия имеет дилемму в Херсонской области: сражаться или отступить за Днепр

Власти России стоят перед дилеммой: отвести боевые силы на Херсонщине за Днепр или оставаться и защищаться до последнего.

Отвод сил сделает для российской армии более надежной оборону остальных оккупированных территорий Херсонской области. Если же армия РФ не отступит, это пойдет на пользу ее политическим интересам.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"Вооруженные Силы Украины начали новый этап наступательных действий в Херсонской области. Продвигаясь на юг, украинские подразделения продвинули линию фронта еще на 20 км, достигнув восточного берега Ингульца и западного берега Днепра, но еще не угрожая основным российским оборонным позициям", — говорится в сообщении. британской разведки.

Российские командиры, вероятно, будут видеть угрозу направлению Новой Каховки как одну из наиболее актуальных проблем.

Поврежденная переправа через Днепр в этом районе остается одним из немногих доступных для них путей пополнения сил.

По данным разведчиков, Россия направила большую часть своих воздушно-десантных сил со значительным недостатком личного состава для защиты Херсона.

Ранее западные аналитики писали, что оккупанты на Херсонщине обречены из-за удачного наступления ВСУ.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов заявил, что в перспективе контратакующие действия украинских военных подразделений на херсонском направлении могут привести к быстрому и масштабному освобождению территории.

Военные освободили село на Херсонщине, но здесь нет ни одного целого дома

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