"Россия имеет свое видение по Донбассу, а мы – свое": Зеленский о разных позициях в переговорах с РФ

"Россия имеет свое видение по Донбассу, а мы – свое": Зеленский о разных позициях в переговорах с РФ

Президент в очередной раз подчеркнул, что партнеры Украины также должны работать над прекращением войны в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что у Украины и России разные позиции относительно будущего Донецкой и Луганской областей в переговорах о прекращении войны.

Об этом он сказал 5 апреля во время интервью украинским СМИ.

"У России есть свое видение Донбасса, а у нас есть свое. Поэтому у меня было простое предложение. Я считаю, что мы не сможем договориться сразу по всем пунктам (о переговорах — ред.). Это невозможно, если даже у нас будут переговоры. Невозможно. И если стороны хотят закончить войну, а стороны здесь – уже не только стороны войны, это мы и Российская Федерация, это уже и Западные наши партнеры, они все участники в этом, потому что они будут гарантами безопасности.

Поэтому я и говорю, что если все стороны хотят, чтобы война в Украине закончилась между Россией и Украиной, все должны над этим работать, ежедневно", — сказал президент.

Он также отметил, что на Донбассе идет скопление войск РФ.

"Однозначно нет никакой другой цели. Мы точно это понимаем, и здесь никакой большой стратегии, мы считаем, у Российской Федерации нет, они не заняли эту часть, они занимают Донбасс. Донбасс и юг Украины, и коридор в Крым, и Херсонскую область, и Запорожскую область, нам в принципе ясно, что они делают", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский отметил, что, несмотря на злобу, говорить с Россией необходимо, чтобы остановить войну и не потерять украинские территории.