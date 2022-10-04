Россия имеет значительные проблемы с обучением мобилизованных — британская разведка

Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года подписал указ об обычном осеннем призывном цикле, который направлен на обучение 120 тысяч призывников. По закону эти призывники не могут быть отправлены за пределы России. Это отдельная категория от мобилизуемых в рамках приказа о частичной мобилизации от 21 сентября 2022 года.

Об этом идет в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании.

Цикл призыва начнется 1 ноября 2022 года, на месяц позже обычного. Позднее начало цикла свидетельствует о росте давления на способность России обучать и вооружать множество новых призывников, отмечают в разведке.

"Проблемы с размещением, обучением, оснащением и развертыванием мобилизованного и призывного персонала значительны. Недостатки российской административной и логистической систем будут и дальше подрывать эти усилия", — говорится в обзоре.

Напомним, по данным Американского института предпринимательства, мобилизация Путина еще больше подорвет российскую экономику, поскольку у Москвы нет плана, кем заменить сбежавших из страны работников или мобилизованных.

Читайте также: