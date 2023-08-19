Россия имела безумное преимущество в воздухе в начале полномасштабной войны: командующий ВС назвал соотношение

С помощью иностранных средств ПВО было уничтожено более 600 вражеских воздушных целей.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, насколько значительным было преимущество российской армии в воздухе во время полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

О соотношении украинских и российских ВВС он рассказал в эфире национального телемарафона.

"Что касается авиации, у нас показатели были 1 к 5, если в количественном отношении. А если взять качественное отношение, то это было 1 к 12", — сообщил Олещук.

Командующий Воздушными силами отметил, что благодаря западным партнерам ВСУ удалось нарастить мощность противовоздушной обороны, которая успешно уничтожает воздушные цели.

“Благодаря партнерам у нас появились на вооружении комплексы иностранного производства – Patriot, NASAMS, IRIS-T, SAMP/T, Crotale и многое другое. Если взять сравнительную характеристику, один зенитно-ракетный комплекс NASAMS в составе 5-12 пусковых установок может заменить 5 зенитно-ракетных комплексов С-300", — подчеркнул он.

По его словам, с помощью иностранных средств ПВО было уничтожено более 600 воздушных целей из общего количества уничтоженных 3 тысяч воздушных объектов.

Напомним, президент Владимир Зеленский в ближайшие два дня проведет переговоры с партнерами из нескольких стран по усилению украинского неба.

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