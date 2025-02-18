Россия информационно навязывает фейковые "мирные планы" – руководитель ЦПИ СНБО

Коваленко подчеркнул, что никакие мирные переговоры не могут проходить без участия Украины и Европы.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что в настоящее время в информационном пространстве активно распространяются разные сценарии и заявления по мирным переговорам, однако никакого реального или согласованного плана не существует.

По его словам, Россия использует информационное поле, чтобы навязать собственные нарративы и представить их как якобы согласованные инициативы.

"Это исключительно информационное прощупывание позиций, россиянам оно очень выгодно, поскольку могут вбросить что угодно. Какого-либо наработанного или согласованного плана нет", — подчеркнул Коваленко.

Он подчеркнул, что никакие мирные переговоры не могут проходить без участия Украины и Европы.

"Россияне давно ведут информационную кампанию, что переговоры о завершении войны они будут вести исключительно из США, но это вообще не соответствует реальности. И Украина, Европа и американская сторона много раз это опровергали, продолжается диалог", — подытожил Коваленко.

Напомним, сегодня стартовали переговоры США и РФ в Саудовской Аравии. Как отмечает российская сторона, государства, прежде всего, обсуждают "воссоединение в ряде экономических сфер".