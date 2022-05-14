Россия исчерпала резервы боеспособных батальонно-тактических групп: мобилизуют военных без опыта

Государство-агрессор Россия уже исчерпала резервы боеспособных батальонно-тактических групп.

В стране на государственном уровне идет скрытая мобилизация. В частности, в Белгородской и Ростовской областях на основе призывников и мобилизационных ресурсов формируются новые подразделения оккупационных войск, которые будут направлены на территорию Украины.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Применение таких войск преимущественно неэффективно, заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий. "Из-за военкоматов вызывают военнообязанных. Они подписывают контракты, после чего формируются новые подразделения и направляются на территорию Украины", — подчеркнул разведчик.

Боевые действия армии РФ показывают, что такой подход не эффективен. В разведке подчеркивают: ресурсы, касающиеся наиболее боеспособных батальонно-тактических групп, Федерация исчерпала. Впрочем, несмотря на это, резервов у государства террористки достаточно.

Кроме того, Вадим Скибицкий подтвердил информацию о подавленности и депрессивном морально-психологическом климате в подразделениях российских оккупационных войск.

По его словам, наиболее подавлено моральное состояние у военнослужащих 1 и 2 армейских корпусов с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. На оккупированных территориях происходит принудительная мобилизация.

Неподготовленный личный состав, не имеющий по сути боевого опыта, направляется сейчас на наиболее важные направления. Кроме того, те резервисты, которые направляются на территорию Украины из РФ, особенно из ее центральных регионов, восточных регионов, они просто ехали и думали, что едут зарабатывать деньги, а здесь их, по сути, встречает мощное сопротивление ВСУ, сил обороны, территориальной обороны и всего населения Украины», – рассказал представитель разведки.

Напомним, во временно оккупированном Россией Крыму продолжается незаконная мобилизация в ряды российской армии. Мобилизированные, преимущественно украинские граждане, будут вынуждены участвовать в войне против Украины.

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