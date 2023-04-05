Россия ищет деньги за границей для затяжной войны против Украины — британская разведка

Продолжение войны требует от России еще больше денег.

Россия планирует выпустить внешние долговые обязательства по финансированию затяжной войны против Украины. Если иностранные инвесторы купят эти бумаги, то они – причастны к вторжению.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Один из способов – выпуск части суверенного долга России в иностранной валюте. 28 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о такой возможности.

"Этот шаг почти наверняка свидетельствует, что Россия рассчитывает на внешнюю финансовую поддержку со стороны иностранных государств, которые она считает "дружественными". Когда это будет сделано инвесторы из других стран смогут покупать суверенный долг России и, следовательно, финансировать некоторые будущие дефициты российского бюджета. Такие инвесторы будут косвенно финансировать вторжение России в Украину", — отмечает британская разведка.

В последние месяцы российские банки были основными субъектами, покупавшими российский государственный долг. Однако они вряд ли смогут полностью финансировать ожидаемый грядущий дефицит бюджета.

Российские чиновники, вероятно, рассматривают выпуск внешних долговых обязательств как один из способов заткнуть дыры в российских финансах, поскольку они планируют продолжительную войну в Украине, отметили в Минобороны Британии. Однако остается непонятным, удастся ли России реализовать эти меры.

Напомним, по данным Forbes, Россия потратила на войну $114,4 млрд (около $10 млрд ежемесячно) – это треть всех доходов российского бюджета за 2021 год. Больше денег было потрачено на обеспечение военных.

В ноябре 2022 года стало известно, что в России начался процесс глубокой рецессии. Ведь объемы производства там сокращались в течение двух кварталов подряд. Кроме того, ситуация в экономике ухудшается из-за объявленной мобилизации.

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