Россия ищет новую тактику и готовит мощную атаку по Украине — ВСУ

Во время сегодняшней ночной атаки по югу противник прибегал к "тактическим ухищрениям".
Оккупанты ищут новую тактику применения "Шахедов" для будущих мощных атак по Украине.
Об этом рассказала начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире Эспрессо.
"Последние волны ударов состоят из такого количества 2-8, этой ночью насчитали до 14-ти, но именно такое направление "Шахедов" достаточно разветвленное, или наоборот — обильно сосредоточенное, как это было по Одесщине, очень плотно в ряд, не давая возможности сориентироваться. Это поиск новой тактики, очевидно, враг пытается разведать готовность и точность систем противовоздушной обороны, их расположение для того, чтобы спланировать предстоящие мощные акции", — отметила она.
Она добавила, что во время сегодняшней ночной атаки по югу противник прибегал к "тактическим ухищрениям".
"Он (враг — ред.) использовал он низкий проход дронов над водой максимально усложняя их обнаружение для средств противовоздушной обороны и заходили они по направлению фактически жилых кварталов, хотя маневрировали и среди промышленных", — пояснила она.
Напомним, в ночь на 25 января россияне совершили атаку БпЛА на Одессу, которая была в две волны. Силы ПВО уничтожили десять дронов. Впрочем, попадание и падение сбитых беспилотников.
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