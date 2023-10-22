Россия ищет пробелы в украинской ПВО перед зимним ракетным террором — ISW

Российские захватчики готовятся к зимнему ракетному террору и ищут пробелы в противовоздушной обороне Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

Аналитики утверждают, что россияне начали применять сочетание ракет, управляемых авиабомб и беспилотников, чего раньше не было.

В Южном оперативном командовании сообщили, что российские войска нанесли удары неизвестными ракетами класса "воздух-земля" по Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

Кроме того, враг применил ракеты Х-59 в Днепропетровской области, Николаевской и Херсонской областях, а крылатые ракеты "Искандер-К" и БПЛА "Шахед" в Кривом Роге в ночь с 20 на 21 октября.

Также российская тактическая авиация одновременно выпустила 30 модифицированных управляемых бомб КАБ по прифронтовой части Херсонской области.

Представитель Южного оперативного командования Украины капитан первого ранга Наталья Гуменюк заявила, что российские войска никогда раньше не применяли такую комбинацию вооружений в подобных сериях ударов, и заявила, что российские войска переносят основные операции в воздух.

"Заявление Гуменюк перекликается с предупреждением представителя ВВС Украины полковника Юрия Игната от 8 октября о том, что российские войска накануне зимы усиливают удары с беспилотников", — отметили в ISW.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине в ночь на 22 октября была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, мы ранее информировали, что ночью против 22 октября в ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом ударных БпЛА и ракетного вооружения.

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