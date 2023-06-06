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Россия ищет возможности выйти из войны: Зеленский ответил, согласится ли на переговоры с Путиным

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
3172
Время на прочтение
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Россия ищет возможности выйти из войны: Зеленский ответил, согласится ли на переговоры с Путиным

Зеленский рассказал, как Россия хочет выйти из войны. / Фото: Офис президента Украины

Зеленский рассказал, что война окончится не за счет Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия ищет возможность выйти из войны. Однако украинский лидер и дальше не намерен вести переговоры с диктатором Путиным.

Об этом он сказал 6 июня на пресс-конференции.

"Те или иные международные круги будут искать, как России выйти из этой ситуации. В этом минус, потому что не хочется, чтобы это было за наш счет. Я делаю все, чтобы не давать этому произойти. А потому в таких разговорах мы принимаем участие. Такие темы поднимаются, и мы достаточно категоричны в этом. И это не общие вещи, а очень конкретные", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что он продолжает придерживаться позиции, что никаких переговоров с Путиным не будет.

Напомним, президент Владимир Зеленский ответил, могут ли украинские войска по возвращении всех наших территорий к границе 1991 года начать боевые действия на территории РФ.

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Дата публикации
Просмотры
3172
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