Россия использовала 60-70% запасов высокоточных ракет — украинская разведка

Россия в войне против Украины использовала 60-70% запасов высокоточных ракет.

А потому оккупанты сейчас тщательнее выбирают цель для обстрелов и используют для этого ракеты разного типа.

Об этом в эфире проекта Радио Свобода "Крым.Реалии" заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Он отметил, что у России есть пороговый уровень по запасам ракет, который должен быть на вооружении. Он уже почти наступил по ракетам типа "Искандер". Из-за санкцый и по другим причинам Россия не может быстро увеличить производство крылатых ракет, чтобы продолжать ими обстреливать всю территорию Украины.

"Они изменили тактику применения такого вооружения. Если раньше по объекту применялось две или четыре ракеты, то сейчас четко выбирается объект, цель, это от восьми до 12 ракет разного формата. Или баллистические, или крылатые ракеты наземного, или морского, воздушного базирования, для того чтобы быть готовым поразить эту цель. Мы видим изменения, и мы понимаем, что ресурс высокоточного вооружения, высокоточных боеприпасов в РФ на предельном уровне", — сказал Вадим Скибицкий.

Напомним, российские оккупанты 25 мая нанесли ракетный удар по одному из промышленных предприятий Кривого Рога. В областной прокуратуре по факту этого открыли уголовное производство.

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