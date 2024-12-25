Россия использовала почти все довоенные запасы танков Т-90 и Т-80

По состоянию на 22 декабря у русских сил осталось 47% их довоенных танковых резервов.

Россия во время войны в Украине израсходовала все свои довоенные запасы танков Т-90 и значительную часть Т-80. В целом РФ израсходовала уже почти половину всех своих запасов тяжелой техники.

Об этом пишет во вторник Украинская служба Голоса Америки со ссылкой на западных аналитиков.

"На 22 декабря у российских сил осталось 47% их довоенных танковых резервов, 52% довоенных БМП и 45% довоенных резервов бронетранспортеров", — говорится в публикации.

Кроме того, сообщается, что российские войска использовали все свои довоенные танки Т-90 и большинство своих танков Т-80, но все еще имеют большинство старых Т-72, Т-64/62 и Т-54/55 на хранении.

Отмечается, что в последнее время захватчики пытаются нарастить удары по беспилотным системам, а также продолжают штурмовые меры живой силой.

Напомним, ранее сообщалось, что стало известно, почему танки Abrams не стали ключевой силой на фронте.

Кроме того, мы ранее информировали, что концерн Rheinmetall разрабатывает новый танк и новую модель БМП, которую получит Украина.

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