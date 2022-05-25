Россия использовала в Киевской области запрещенное оружие — The Guardian (фото)

В начале марта самолет ВВС России сбросил серию 250-килограммовых фугасных бомб советских времен над Бородянкой к северу от Киева.

Россия использовала в Киевской области запрещенное оружие.

Около полуночи 1 марта 2022 самолет ВВС России сбросил серию 250-килограммовых фугасных бомб советских времен над Бородянкой к северу от Киева.

Об этом сообщает The Guardian.

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"Это были мощные бомбы ФАБ-250, предназначенные для поражения военных объектов, таких как вражеские укрепления и доты. Однако в этом тихом городке с населением 13 тысяч человек таких сооружений не было. А значит, это запрещенное оружие... ", – пишет издание.

Напомним, в Киевской области уже обнаружено 1 297 тел погибших мирных жителей от рук российских захватчиков. По данным полиции, оккупанты сознательно уничтожали местных жителей. На Киевщине до сих пор почти каждый день выявляют замученных россиянами гражданских.

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